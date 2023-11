Poulet entier façon crapaudine, beurre de fines herbes, choux de Bruxelles rôtis et purée de courge

Une recette signée Hugo Saint-Jacques

Niveau de difficulté : Apprenti (facile) - Rendement total : 6 portions - Temps de préparation : (15-20 minutes) - Temps de cuisson : (45 à 55 minutes)

Ingrédients

Poulet

1 (Approximativement 1,5kg) Poulet entier

Qs Sel et poivre

Beurre composé

1⁄2 livre (225g) Beurre salé

1 tasse (250ml) Mélange de fines herbes fraiches (aneth, persil, coriandre, estragon)

1 gousse Ail haché

1 Piment thaï épépiné haché (optionnel)

1 Citron (zeste seulement)

Choux de Bruxelles

1 livre (454g) Choux de Bruxelles

2 c. à soupe (30ml) Huile d’olive

Qs Sel et poivre

1⁄4 tasse (60ml) Sauce ranch

1⁄4 tasse (60ml) Parmesan râpé

Garniture

3 tasses (750ml) Purée de courge butternut maison

Qs Verdure du moment

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 375f (190c) et tapisser une plaque de papier parchemin. Préchauffer aussi la friteuse à air chaud pour la cuisson des choux de Bruxelles à 400f (200c).

Étape 2

À l’aide d’un ciseau de cuisine ou d’un couteau de chef, retirer la colonne vertébrale de votre volaille en découpant de chaque côté de cette dernière en commençant par le haut de la cuisse. Retirer cette dernière et la conserver pour faire un bouillon de volaille plus tard.

Étape 3

Dans un grand bol, battre le beurre, l’ail, le zeste de citron, le piment et les fines herbes. Une fois bien mélanger, disposer dans une poche à pâtisserie ou dans un sac refermable du commerce et y tailler une ouverture dans le coin. Farcir la volaille sous sa peau au niveau des poitrines et des cuisses en s’assurant de bien étendre le beurre sur toute la chair. Ensuite, mettre le poulet en position crapaudine sur la plaque de cuisson et enfourner pour 45 à 55 minutes ou en atteignant 74c dans la jointure de la cuisse. Sortir du four et réserver pour le service.

Étape 4

Pour les choux de Bruxelles, les tailler en demi ou en quartiers selon leur grosseur et les assaisonner d’huile d’olive, de sel et de poivre. Les étendre dans le panier de la friteuse à air chaud et cuire de 13 à 15 minutes à 400f (200c). Nous voulons qu’ils colorent !

Étape 5

Pendant la cuisson des choux, chauffer la purée de courge au micro-ondes ou à feu doux. Bien l’assaisonner avant le service. Une fois les choux cuits, les transvider dans un grand bol et les assaisonner de sauce ranch et de parmesan puis bien les touiller.

Étape 6

Servir la purée dans une grande assiette de service en l’étalant au centre puis garnir de choux de Bruxelles ranch et compléter avec le poulet sectionner en 6 à 8 morceaux. Décorer de quelques feuilles de verdure et servir aussitôt !

Étape 7

Bon appétit !