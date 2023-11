Linguines à l’effiloché de poireaux, lardons, pommes et cheddar

Une recette signée Jean-François Plante.

INGRÉDIENTS

300 g de linguines

150 g de bacon épais, coupé en dés

1 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe d’huile végétale

1 beau poireau

2 gousses d’ail hachées

Sel et poivre du moulin au goût

2 branches de romarin frais

1 pomme Cortland, pelée, dénoyautée et coupée en brunoise

1/2 tasse de bouillon de légumes ou de volaille

1 1⁄2 tasse de crème 35 %

150 g de fromage cheddar fort râpé

PRÉPARATION

1. Prélever le blanc du poireau, réserver le vert pour un autre usage. Tailler le blanc en deux sur le sens de la longueur. Rincer sous l’eau froide pour retirer le sable s’il y a lieu. Puis couper en fines juliennes. Réserver.

2. Dans une casserole d’eau salée bouillante, cuire les pâtes al dente.

3. Dans une poêle à frire, cuire les dés de bacon jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants. Jeter le gras et réserver le bacon sur un papier essuie-tout.

4. Dans une grande poêle à frire, fondre le beurre dans l’huile à feu moyen. Incorporer les blancs de poireaux, l’ail et les pommes, saler au goût et cuire à feu moyen pendant 5 minutes, sans coloration, jusqu’à ce que les poireaux deviennent translucides. Déglacer avec le bouillon, incorporer le romarin et laisser réduire de moitié, environ 3 minutes. Incorporer la crème et chauffer 5 minutes.

5. Égoutter les pâtes (conserver 1⁄4 de tasse d’eau de cuisson) et réserver.

6. Ajouter le fromage à la sauce, par petites touches et mélanger délicatement jusqu’à ce qu’il soit fondu. Incorporer les dés de bacon, mélanger, poivrer généreusement du moulin.

7. Incorporer les pâtes à cette sauce en mélangeant délicatement pour les réchauffer un peu.

8. Ajouter un peu d’eau de cuisson des pâtes si désirer pour assouplir un peu la sauce. Servir aussitôt dans quatre bols creux.