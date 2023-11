Une balade en Espagne, au Liban et dans le sud de la France

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un nerveux, vivifiant et fort excitant blanc ibérique !

Verdejo/Viura 2021

Basa - Telmo Rodriguez

Rueda - Castille Léon - Espagne

Code : 10264018

Prix : 18,25 $

Disponibilités : bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec une entrée à base de fruit de mer, de poisson à chair blanche ou une grosse assiette de crudités.

Un haut pourcentage de verdejo et une petite pointe de viura composent cet énergique et bien « all dente » assemblage espagnol. On aime ses invitantes notes de pomme verte, de zeste de citron et de craie à tableau. Le gustatif est propre, salivant et d'une désaltérante tonicité. Si vous aimez le sauvignon ligérien ou le chardonnay chablisien, vous ne serez pas trop dépaysé. Dévissez-lui sa capsule au courant de la prochaine année pour bien en profiter.

2. Un tout à fait recommandable pinot noir libanais à moins de 20 $ !

Pinot Noir 2018

Château St-Thomas

Vallée de la Bekaa - Liban

Code : 13387275

Prix : 19,55 $

Disponibilités: bouteilles et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.6 gramme

Servir à 15 degrés Celsius



À déguster avec des boulettes de veau ou de porc haché allongées sur riz aux champignons sauvages.

Ce très agréable pinot noir du Liban de 5 ans d'âge, nous a agréablement plu en dégustation. C'est fin, caressant, digeste, peu tannique et tout en fraicheur. Ne croyez surtout qu'il vous offrira les mêmes émotions qu'un grand pinot bourguignon, car vous serez probablement déçu. N'attendez pas plus de 1 ou 2 ans pour consommer la bouteille.

3. Un rouge roussillonnais au fruité net et abondant !

Grenache/Syrah/Mourvèdre 2022

Mas Las Cabes

Roussillon - France

Code : 11096159

Prix : 17,50 $

Disponibilités : 135 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec une tourtière de petits gibiers à poil ou à plume et son ketchup maison.

Ce fumé, torréfié et épicé cru du sud de la France en offre beaucoup pour un rouge ne coutant même pas 18 $ la bouteille. Le produit offre une belle « sève », des tannins bien ciselés ainsi qu'une bonne dose de fraicheur. Son profil « viril » et « sauvage » accompagnera fort bien les viandes de bois des chasseurs et chasseuses. Aucun problème à allonger ce flacon 3, voir 4 ans en cave.