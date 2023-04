LA DEUXIÈME PASSE À LA RELÈVE KRUGER : 50 000 $ POUR LE HOCKEY MINEUR

Au Québec, comme au Canada, tout le monde (ou presque !) aime le hockey. Après tout, certains de nos meilleurs souvenirs d’enfance se sont passés sur la glace, non ?

Malheureusement, tous les enfants du pays ne bénéficient pas de chances égales de pratiquer leur sport favori. Face à ce constat, Produits Kruger, une compagnie locale que l’on connaît pour les marques maison Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® ou Scotties®, a mis en place une initiative unique pour changer la donne : le programme La Deuxième passe à la relève Kruger.

Encourager un sport plus inclusif

Courtoisie : Produits Kruger - Flin Flon Minor Hockey Association

La Deuxième passe à la relève Kruger consiste en une subvention de 50 000 $ remise à une association mineure dans le but de bâtir une communauté de hockey plus équitable, inclusive et diversifiée afin que plus de Canadiens puissent monter sur la glace.

À travers cette initiative, Produits Kruger souhaite faire une différence afin de favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion dans les communautés de hockey partout au pays. Leur mot d’ordre ? Peu importe le milieu d'où l'on vient, la race, l'ethnie, la religion, le genre et la capacité physique, le hockey est un sport inclusif qui est en mesure de rassembler les gens et d’aller au-delà des différences.

Tout le monde devrait se sentir bienvenu et soutenu sur la glace, et c’est pourquoi l’entreprise canadienne veut encourager les associations qui posent des actions en ce sens.

Cette année, l’équipe gagnante du programme La Deuxième passe à la relève Kruger est la Flin Flon Minor Hockey Association du Manitoba. Avec la subvention, l’association planifie d’inclure plus de femmes coachs et de joueuses dans ses équipes, mais aussi de développer un programme pour permettre aux nouveaux arrivants et aux communautés autochtones locales de jouer gratuitement au hockey. Félicitations !

600 000 $ pour le futur du hockey

La Deuxième passe à la relève Kruger fait partie du plus large programme La passe à la relève Kruger, une initiative unique en son genre qui, pour une troisième année consécutive, a remis des dons à des associations canadiennes de hockey mineur afin de récompenser leurs efforts de promotion du hockey dans leur communauté.

Cette année, six associations composées d’équipes de garçons et de filles — et plusieurs équipes mixtes — ont reçu un montant de 25 000 $. Cet argent doit servir à compenser le coût des frais d’inscription au sport pour des familles dans le besoin. Depuis la création du programme en 2020, Produits Kruger a remis plus de 600 000$ à des centaines de familles canadiennes.

En mars dernier, un jury pancanadien a pris soin de sélectionner les 6 associations gagnantes en se basant sur leur capacité et leur enthousiasme à supporter les jeunes avec de grands rêves, à tisser des liens avec les membres de leur communauté dans le besoin, mais aussi à encourager les valeurs d’inclusivité et de diversité dans leur association.

Avec le programme la Deuxième passe à la relève et La passe à la relève Kruger, Produits Kruger investit dans le futur du hockey canadien. Apprenez-en plus sur cette initiative en visitant le site web du programme.