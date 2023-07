Service aux chambres : une commodité en demande !

Alors que certains voyageurs choisissent leur hôtel en fonction de l’emplacement ou de la piscine, le service aux chambres semble de plus en plus déterminant dans le choix de l’hébergement.

C’est du moins ce qui ressort de l’étude réalisée par Hotels.com, alors que les différents hôteliers sondés à travers le monde rapportent une augmentation de 40 % de la demande pour le service aux chambres au cours des dernières années. En effet, les commodités de l’hôtel sont devenues primordiales pour bien des voyageurs qui cherchent des expériences mémorables.

Pour plaire à leur clientèle, les hôteliers redoublent d’ardeur et proposent des options plus originales que jamais, comme des concerts personnalisés en chambre, ou encore des livraisons en canoë. Mais les clients ont parfois des demandes inattendues. Certains des articles les plus insolites commandés aux chambres comprennent la crème glacée fondue et les bols de riz pour chiens.

Les résultats du sondage réalisé par Hotels.com révèlent également que le burger est l'article le plus commandé (40 %), surpassant le traditionnel club sandwich, les tacos et même la pizza. Du burger classique à celui présenté sur un pain brioché en or 24 carats offert au prix exorbitant de 1600 $, il y en a pour tous les goûts dans les hôtels du monde entier.

Au Canada, le déjeuner au lit demeure le favori, alors que le service aux chambres atteint son apogée entre 7 h et 10 h le matin. Et bien qu’il s’agisse souvent de l’article le plus onéreux du menu, plusieurs se laissent tenter par un verre (ou une bouteille !) de champagne pour bien commencer la journée.

Le robot-serveur de l’Hôtel Monville

Crédit : Hôtel Monville

La scène artistique montréalaise est florissante. On n’a qu’à penser aux nombreux festivals qui s’y déroulent chaque année, été comme hiver. Et chaque festival est une occasion en soi de s’offrir une petite escapade spontanée dans la métropole, le temps d’un weekend.

Si vous êtes de passage à Montréal cet été dans le cadre du Festival Juste pour rire ou d’Osheaga, pensez à séjourner à l’Hôtel Monville, dont le service aux chambres du déjeuner est effectué par un robot !

L'Hôtel Monville est un établissement moderne quatre étoiles, idéalement situé au cœur du centre-ville de Montréal. Il se distingue par son design intelligent, un service exceptionnel, une cuisine raffinée, des vues panoramiques, et une terrasse sur le toit. C'est aussi le premier hôtel au Canada à proposer un service aux chambres robotisé.

Après avoir passé votre commande via votre téléphone intelligent, H2M2 – de son prénom – se présente à votre porte de chambre avec votre nourriture, pour une livraison ludique et sans contact. Un petit détail qui semble faire toute la différence pour bien des voyageurs, à en juger par la popularité de ce service. La preuve : depuis l’arrivée de H2M2, en mars 2018, l'Hôtel Monville a réalisé environ 10 000 livraisons robotisées.

Le service d'étage occupe une place particulière dans le cœur des clients de l'hôtel », a déclaré Melanie Fish, porte-parole de Hotels.com. « Que ce soit un moment de plaisir ou un incontournable après une longue journée de visites. Un conseil pour les membres Gold et Silver Rewards d'Hotels.com : vous pouvez trouver des propriétés VIP où le crédit pour la nourriture et les boissons est toujours au menu de l'application. »

