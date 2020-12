Pour Noël, donnez vos données pour soutenir les familles d’ici!

En collaboration avec

La période des Fêtes rime toujours avec chaleur, générosité et abondance. Malheureusement, année après année, certains foyers n’ont pas la chance de célébrer comme il se doit en raison de leur précarité financière ou de leurs soucis de santé.

Vous aimeriez offrir un coup de pouce bien mérité à ces personnes, mais les cordons de votre bourse sont vous aussi plutôt serrés cette année ? Qu’à cela ne tienne : l’initiative #donnéesàmanger de Fizz, une entreprise québécoise de services de téléphonie mobile et d’Internet résidentiel, vous permet de faire un don à l’organisme Jeunesse au soleil, et ce, sans avoir à débourser un seul sou et sans même devoir sortir de chez vous.

Comment ça fonctionne ?

Le concept est simple, mais ultra efficace : les membres Fizz sont invités à faire don de leurs données mobiles aux autres membres de la communauté. Ce don est ensuite transformées en don monétaire fait à l’organisme sans but lucratif Jeunesse au soleil. Ainsi, pas besoin de sortir le chéquier pour aider quelqu’un de votre communauté cette année. Il suffit de suivre la parade!

Les membres Fizz peuvent profiter de l’option de partage de données non utilisées en tout temps, mais cette fois, leur générosité sera appuyée par la compagnie de télécommunications qui s’engage à remettre un don cumulé qui pourrait s’élever jusqu’à 25 000$.

Ces dons hors du commun contribueront à soutenir la campagne de paniers de Noël ou de Hannouka de Jeunesse au soleil. Depuis plus de 60 ans, l’organisme Jeunesse au soleil intervient auprès des personnes et des familles démunies afin d’assurer leurs besoins de base et de maintenir leur intégrité morale et physique. Cette année, ce sont 5 000 paniers des Fêtes qui seront distribués entre le 18 et le 24 décembre prochains et qui arriveront juste à temps pour les célébrations dans les foyers québécois. Au total, 12 000 personnes bénéficieront de cette initiative d'entraide pendant les Fêtes.

Vous êtes membre Fizz et vous aimeriez participer à la campagne mais ne savez pas à qui donner? Rejoignez le groupe officiel d’échange de données pour vous faciliter la tâche... et le don !

Un hiver plutôt rude

La pandémie a donné un dur coup aux OBNL du Québec qui se retrouvent fortement affectés par le manque de bénévoles, les besoins grandissants des banques alimentaires et le nombre croissant de gens aux prises avec des difficultés financières.

Du côté des traditionnels paniers de Noël, la collecte de denrées est limitée en raison de plusieurs facteurs, dont la diminution de l’implication corporative et, bien évidemment, des règles sanitaires en vigueur. Or, plus que jamais, les familles québécoises ont besoin de réconfort et d’aliments nourrissants pour passer au travers de la période des Fêtes. Si vous le pouvez, faites un don pour les soutenir !

Envie de faire partie de cette vague de générosité? Faites aller vos données Fizz!

Du 4 au 21 décembre prochain, donnez au suivant en participant à la campagne #donnéesàmanger de Fizz !